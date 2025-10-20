Грильяж из зелёной гречки появится на полках магазинов в Белоруссии

Белорусские учёные разработали инновационный продукт — грильяж из пророщенной зелёной гречки, который скоро поступит в продажу. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Разработка специалистов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий уже получила диплом на республиканском конкурсе инноваций.

По словам аспиранта университета Андрея Барашкова, аналогов этого продукта на рынке пока не существует — уникальные вкусовые качества и текстура достигаются благодаря специальному сиропу, который планируется запатентовать. Проект выполнен в рамках госзаказа пищевой промышленности Белоруссии и ориентирован как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Ранее сообщалось, что снижение объёмов сбора гречихи не обязательно приводит к реальному дефициту, однако психологический фактор может спровоцировать искусственный ажиотаж. Экономист отметил, что гречка традиционно выполняет для россиян роль «продукта судного дня», и новости о возможных проблемах с урожаем могут вызвать волну преждевременных закупок.