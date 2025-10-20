Москвичам пообещали неожиданное потепление к концу недели

В Москве ожидается значительное потепление, которое достигнет пика к концу недели с температурой на 3-4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Согласно прогнозу, самым холодным днём недели станет вторник, 21 октября, когда температура не превысит +5...+7°C. Однако уже с середины недели начнётся постепенное потепление, и к субботе столбики термометров могут подняться до +10°C.

В воскресенье, 26 октября, в столичный регион вернутся дожди, но температурные показатели останутся аномально высокими для этого времени года, превысив среднемноголетние значения на 3-4 градуса.

Ранее сообщалось, что на территории России завершился период комфортных температур. Как отметил синоптик, даже в южных регионах, включая Краснодарский край и Крым, температура не превышает 16–18 градусов в дневное время. Последним регионом с относительно тёплой погодой оставалось Приморье, где сохранялись показатели 15–18 градусов, однако в ближайшие дни похолодание ожидается и там.