Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 23:00

Комитет Госдумы поддержал проект бюджета на 2026-2028 годы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Документ, внесённый правительством, предусматривает рост ВВП до 235 трлн рублей и инфляцию не выше 4% в год.

Все профильные комитеты поддержали проект, сообщил глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Министр финансов Антон Силуанов назвал бюджет «сбалансированным и устойчивым» и подчеркнул, что его главные приоритеты – выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и достижение национальных целей.

По словам Силуанова, выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал будут проиндексированы полностью. Страховые пенсии повысятся с 1 января 2026 года на 7,6%, а прожиточный минимум увеличится до 18 939 рублей. Минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля – это ускорит рост зарплат у работников с небольшими доходами, передаёт РИА «Новости».

Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть мускулистым
Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть мускулистым

Ранее Life.ru писал, что налоговые изменения принесут бюджету дополнительные 2,3 триллиона рублей уже в 2026 году. Антон Силуанов сообщил, что эти средства позволят полностью профинансировать социальные обязательства и индексации выплат. По словам министра, поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с начала 2026 года и значительно укрепят доходную часть бюджета.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Новости экономики
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar