Специальный представитель МИД РФ Михаил Мелех заявил о систематических задержаниях священнослужителей канонической Украинской православной церкви для формирования «обменного фонда». По словам дипломата, киевский режим использует эти задержания как инструмент для возвращения украинских военнопленных.

В комментарии, который опубликован на сайте МИД РФ, Мелех описал методику работы украинских властей, которая включает изъятие мобильных телефонов у священников с целью поиска любой переписки с российскими гражданами. Даже бытовые сообщения трактуются как «передача информации враждебному государству», что становится основанием для обвинения в шпионаже.

Особое внимание дипломат уделил условиям содержания задержанных священнослужителей, где практикуется психологический прессинг, включающий помещение в карцер с целью принуждения к признанию вины. В качестве альтернативы, по словам Мелеха, предлагается «добровольный» переход в ряды Православной церкви Украины.

«В качестве альтернативного варианта в Киеве рассматривают пополнение арестованными клириками своего «разменного фонда» при обмене военнопленными с российской стороной», — отметил Мелех.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также подверг сомнению официальные данные СБУ о 180 уголовных делах против священнослужителей, указав на отсутствие прозрачных механизмов мониторинга на Украине. По его оценке, реальное число преследуемых по религиозному признаку может быть значительно выше.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обложку украинского журнала NV, где Владимир Зеленский изображён в церковной рясе, с ангельскими крыльями и нимбом. Она назвала это канонизацией упырей.