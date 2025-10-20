Сектор Газа
20 октября, 20:36

Славутич под Киевом и Черниговская область остались без электричества

Обложка © Freepik / evening_tao

Городской совет Славутича в Киевской области сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Это привело к отключению электричества в городе.

«В настоящее время электроснабжение отсутствует по всему городу. На уровне Черниговского региона произошло автоматическое обесточивание», — указано в сообщении на странице совета в соцсетях.

Позже компания «Черниговоблэнерго» сообщила, что северная часть Черниговской области также осталась без света. Из-за отключения местный водоканал перешёл на резервное питание.

Армия России поразила спеццентр подготовки операторов БПЛА ГУР Украины и РЛС ВСУ
Стоит отметить, что днём 20 октября на Украине объявили воздушную тревогу во всех регионах. Сирены сначала раздались в Киеве, а затем за минуту сигнал охватил всю страну.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

