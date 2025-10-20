Сектор Газа
20 октября, 20:56

Колонна армии США попала в ДТП с микроавтобусом в Польше

Колонна армии США попала в ДТП. Обложка © Х / KW PSP Poznań

На автостраде А2 в Великопольском воеводстве Польши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием колонны военной техники армии США и гражданского микроавтобуса. Согласно информации RMF24, авария произошла при движении американских армейских автомобилей Hummer.

В результате столкновения пострадали четыре человека — трое американских военнослужащих и водитель микроавтобуса. Подробности о состоянии пострадавших и степени повреждения транспортных средств в настоящее время уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал, как генерал США признал отставание Вашингтона в разработке и внедрении БПЛА. Он уточнил, что разговоры о необходимости создания систем противодействия БПЛА велись ещё с момента конфликта в Нагорном Карабахе.

Артём Гапоненко
