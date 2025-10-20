Колонна армии США попала в ДТП с микроавтобусом в Польше

На автостраде А2 в Великопольском воеводстве Польши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием колонны военной техники армии США и гражданского микроавтобуса. Согласно информации RMF24, авария произошла при движении американских армейских автомобилей Hummer.

Колонна армии США попала в ДТП в Польше. Обложка © Х / KW PSP Poznań

В результате столкновения пострадали четыре человека — трое американских военнослужащих и водитель микроавтобуса. Подробности о состоянии пострадавших и степени повреждения транспортных средств в настоящее время уточняются.

