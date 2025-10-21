Сектор Газа
20 октября, 21:16

Ещё один аэропорт России временно приостановил работу

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В краснодарскому аэропорту ввели временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сразу три российских авиагавани приостановили работу. Под действие мер попали воздушные гавани Волгограда, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское).

Артём Гапоненко
