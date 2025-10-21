Сектор Газа
20 октября, 22:49

Цена бензина Аи-92 обновила рекорд в России в 15-й раз за год

Обложка © Life.ru

Цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд 15-й раз за год. В понедельник стоимость топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,08% и достигла 74 336 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

При этом бензин Аи-95 подешевел на 0,51%, до 79 622 рублей за тонну. Летнее дизтопливо снизилось на 6,76%, межсезонное – на 5,04%, а зимнее слегка подорожало – на 0,2%. Сжиженные углеводородные газы подорожали на 3,97%, авиакеросин – на 2,92%, а мазут – на 0,61%.

Ранее Life.ru писал, что цены на бензин в России растут примерно на уровне инфляции. Вице-премьер Александр Новак объяснил, что стабильность цен невозможна, ведь топливо должно отражать рост стоимости других товаров и услуг.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

