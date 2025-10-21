Life.ru узнал у девелопера главные тренды на рынке недвижимости в 2026 году

После года «перестройки» и сложных решений российские застройщики начинают смотреть в будущее с надеждой. Владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин заявил в беседе с Life.ru, что 2025-й стал для отрасли временем адаптации и осторожного движения вперёд.

Высокие ставки и снижение спроса заставили девелоперов действовать аккуратно, сосредоточившись на уже запущенных объектах.

«В 2026 год мы входим с осторожным оптимизмом. Ключевая ставка ещё далека от идеальной для активного строительства, но уже видны позитивные тенденции – снижение ставки и возвращение покупателей и инвесторов на рынок», – подчеркнул эксперт.

Говоря о трендах следующего года, Нигматуллин выделил надёжность застройщиков, инфраструктуру, локацию и адаптацию проектов под запросы новых категорий покупателей.

«Покупатель больше не верит, что эскроу – это абсолютная гарантия. Он смотрит на опыт компании и стадию строительства», – пояснил он, добавив, что инфраструктура и грамотный выбор локации становятся ключевыми факторами.

По словам Нигматуллина, семейные покупатели останутся драйверами ипотечного спроса, но в 2026 году активизируются и частные инвесторы, вкладывающиеся в небольшие студии. Также важную роль сыграют льготные программы и развитие новых регионов, где спрос растёт быстрее, чем предложение.

«Гибкость, оперативность и внедрение цифровых решений – вот качества, без которых девелоперы не смогут успешно двигаться вперёд», – подытожил он.

Ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин обсудил с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко прогноз о снижении объёмов ипотеки. По словам Мутко, в 2025 году доля ипотечных сделок действительно снизилась примерно на 20%, но рынок компенсировал это ростом покупок за собственные средства. Общий объём вложений в жильё остаётся стабильным, несмотря на падение кредитной активности.