Путин поинтересовался у Мутко прогнозом о снижении объёмов ипотеки на 20%

Президент России Владимир Путин обсудил с главой корпорации ДОМ.РФ Виталием Мутко прогнозируемое сокращение объёмов ипотечного кредитования в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объём ипотеки сократится в этом году процентов на 20? А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?» — поинтересовался российский лидер.

Мутко пояснил, что изменение связано со структурой покупок жилья. По его словам, если ранее до 90% сделок совершалось с использованием заёмных средств, то сейчас доля ипотечных покупок снизилась до 65%. Остальные 35% покупателей приобретают недвижимость за собственные средства, что компенсирует общее снижение объёма кредитования.