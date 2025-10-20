Сектор Газа
20 октября, 13:56

Путин поинтересовался у Мутко прогнозом о снижении объёмов ипотеки на 20%

Виталий Мутко и Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с главой корпорации ДОМ.РФ Виталием Мутко прогнозируемое сокращение объёмов ипотечного кредитования в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объём ипотеки сократится в этом году процентов на 20? А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?» — поинтересовался российский лидер.

Мутко пояснил, что изменение связано со структурой покупок жилья. По его словам, если ранее до 90% сделок совершалось с использованием заёмных средств, то сейчас доля ипотечных покупок снизилась до 65%. Остальные 35% покупателей приобретают недвижимость за собственные средства, что компенсирует общее снижение объёма кредитования.

Напомним, сегодня Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко, в ходе которой обсудил подготовку компании к первичному публичному размещению акций. Вырученные средства планируется направить на финансирование жилищных проектов и развитие инфраструктуры в регионах, включая северные города и Дальний Восток. Также в беседе была затронута тема развития Великого Устюга как родины российского Деда Мороза.

Юрий Лысенко
