21 октября, 00:17

В Петербурге из-за провала асфальта эвакуировали жилой дом

Обложка © Telegram / Лесная - Выборгская

Жителей многоквартирного дома на 1-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за просадки асфальта. Эвакуацию провели в доме 29/20, сообщили в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

«На улице Харченко в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта», — указано в сообщении.

Спецтехника на улице Харченко в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Лесная - Выборгская

Все оперативные службы работают на месте происшествия. В администрации отметили, что пострадавших нет, а опасности для жизни людей не оказалось. Эвакуированных разместили в школе № 104 (улица Харченко, дом 27) и обеспечивают необходимыми вещами.

Обрушение асфальта произошло в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Движение по улице Харченко — от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта ограничили. Также в этом районе отключили газ в жилых домах.

«По распоряжению губернатора начались подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора», — уточнили в пресс-службе.

Стадион ушёл под землю в российском регионе
Ранее Life.ru сообщал, как в Липецке легковой автомобиль провалился в яму на дороге из-за подмыва грунта. Инцидент произошёл ночью в 15-м микрорайоне. Владельцу авто обещали компенсировать ущерб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
