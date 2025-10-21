Сенат США в 11-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства

В США углубляется политический кризис, связанный с отсутствием госбюджета — Сенат Конгресса в 11-й раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект о финансировании федерального правительства. За документ, ранее одобренный Палатой представителей, проголосовали лишь 50 сенаторов при необходимых 60 голосах. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон охарактеризовал ситуацию как третью по продолжительности приостановку работы правительства в истории страны, отметив, что это уже самая длительная полная остановка деятельности федеральных ведомств.

Кризис приобретает масштабный экономический характер — по данным Министерства финансов, ежедневные потери экономики составляют около 15 миллиардов долларов. Отмечается, что несмотря на устойчивый поток инвестиций в американскую экономику, приостановка работы федеральных ведомств стала серьёзным тормозом для развития.