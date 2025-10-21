Сийярто: Венгрия не заблокирует 19-й пакет санкций ЕС против России

Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций Европейского союза против России. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что страна добилась удаления из пакета мер, противоречащих её интересам. Об этом пишет издание Euractiv.

«У нас нет намерений блокировать его [19-й пакет]. Мы успешно убрали все меры, которые могли бы повредить нашему национальному интересу», — отметил министр.

Сийярто также ответил на вопрос о своём участии в обсуждениях чиновников ЕС по следующему пакету антироссийских мер. Он заявил, что отклонил «участие в безумных вещах». В то же время он подчеркнул, что санкционная политика ЕС потерпела неудачу.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар объявил о планах страны поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России. Это станет возможным после того, как члены ЕС учтут требования Братиславы в вопросе цен на энергоресурсы.