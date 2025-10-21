Сектор Газа
21 октября, 02:06

Кабинет премьера Японии Исибы сложил полномочия перед выборами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой подало в отставку в полном составе. Кабинет министров сложил полномочия всего за день до выборов нового главы правительства, сообщает телеканал NHK.

Исиба занимал кресло премьер-министра чуть больше года. Теперь судьба страны в руках парламента: уже 21 октября в нижней палате пройдут выборы нового лидера.

Либерально-демократическая партия и «Общество обновления Японии» накануне договорились о формировании коалиции. Это соглашение обеспечивает решающее большинство для избрания лидера ЛДП – Санаэ Такаити, которая может войти в историю как первая женщина-премьер в Японии.

Ранее Life.ru писал, что Япония рассматривает возможность отказа от российских энергоносителей по призыву США. Этот шаг активно обсуждается в рамках стран G7. В Токио уточнили, что любые решения будут приниматься с учётом национальных интересов и экономической безопасности страны.

