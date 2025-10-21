Прямо на голову: Карусель рухнула на ребёнка в игровом центре Улан-Удэ
В игровом центре Улан-Удэ карусель рухнула на 6-летнюю девочку
Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия
В Улан-Удэ произошло ЧП в детском игровом центре. Во время катания на карусели шестилетняя девочка оказалась под тяжёлым металлическим элементом конструкции. Инцидент произошёл ещё 9 октября. Ребёнка с травмами головы срочно госпитализировали. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следком возбудил дело после травмы девочки на аттракционе в Улан-Удэ. Видео © Telegram / Ариг Ус | Бурятия | Улан-Удэ
«По предварительным данным, причиной происшествия стала поломка конструкции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщили в СУ СК России по Бурятии.
Рядом с девочкой в момент падения находились другие дети, но они чудом не пострадали. Следователи проводят проверку и выясняют, кто отвечал за техническое состояние аттракциона.
