21 октября, 05:17

Богомаз заявил об ужесточении поведения ВСУ в отношении мирных жителей Брянщины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

Украинские военные всё чаще обстреливают мирные районы Брянской области. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, такое поведение стало возможным из-за поддержки Запада.

«Они (ВСУ – прим. Life.ru) начинают терроризировать мирное население. Показывают своё лицо, лицо фашистов. Потому что им позволяет так Запад вести себя, понимаете?», — сказал он.

За последний год атаки со стороны ВСУ стали значительно чаще. По его словам, киевские силы действуют всё жестче и направляют свои удары именно по мирным жителям. Богомаз сравнил происходящее с действиями бандеровцев во времена Великой Отечественной войны, напомнив, что и тогда основные каратели приходили с запада Украины.

Он также отметил, что подобная идеология передаётся новым поколениям украинцев, и сегодня национализм и вражда к России стали частью государственной политики соседней страны.

Ранее сообщалось, что в селе Подывотье Севского района Брянской области украинские беспилотники атаковали агропредприятие «Мираторг». В результате удара пострадал сотрудник компании, получивший осколочные ранения. Мужчину доставили в районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

