Бессент заявил, что США ожидает от стран G7 усиления давления на Россию

Администрация Вашингтона рассчитывает на активную роль Европы в ужесточении санкций против России. Об этом министр финансов США Скотт Бессент сообщил своим коллегам из Великобритании, Германии и Канады.

«Администрация ожидает от Европы ведущей роли в наращивании давления на Россию посредством согласованных действий Группы семи», — подчеркнул он.

Бессент провёл серию встреч с зарубежными министрами в Вашингтоне. Он обсудил с британским, немецким и канадским коллегами необходимость «согласованных действий» для дальнейшего экономического давления на Москву. На переговорах с главой британского Минфина Рейчел Ривс американский министр призвал Лондон активнее участвовать в санкционном процессе.

В беседе с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем он подчеркнул, что Вашингтон ожидает от Европы «активного усиления давления» на Россию. Аналогичный посыл был озвучен и канадскому министру Франсуа-Филиппу Шампаню. Кроме того, в ходе встречи с еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом Бессент заявил, что именно Европа должна стать ключевым двигателем нового этапа санкционного давления Группы семи на Россию.

Ранее сообщалось, что в Сенате США решили временно приостановить рассмотрение законопроекта о введении масштабных санкций против России до встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Инициатива, предложенная сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, продолжающих покупать российские энергоресурсы, включая нефть, газ и уран.