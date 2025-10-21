В Сенате США отложили принятие проекта о санкциях до встречи Трампа и Путина

В Сенате США принято решение о временном приостановлении рассмотрения законопроекта о масштабных санкциях против России до проведения встречи между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тьюн, законодатели фактически «нажимают кнопку паузы» в данном вопросе. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идёт об апрельском законопроекте, инициированном сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, который предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, приобретающих российские энергоресурсы, включая нефть, газ и уран. Условием отмены этих мер авторы законопроекта поставили согласие России на заключение долгосрочного мирного соглашения с Украиной.

