20 октября, 21:07

В Сенате США отложили принятие проекта о санкциях до встречи Трампа и Путина

Сенат США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky-photographer

В Сенате США принято решение о временном приостановлении рассмотрения законопроекта о масштабных санкциях против России до проведения встречи между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тьюн, законодатели фактически «нажимают кнопку паузы» в данном вопросе. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идёт об апрельском законопроекте, инициированном сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, который предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, приобретающих российские энергоресурсы, включая нефть, газ и уран. Условием отмены этих мер авторы законопроекта поставили согласие России на заключение долгосрочного мирного соглашения с Украиной.

Напомним, 16 октября состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, продолжавшийся около двух часов. В ходе беседы стороны договорились о проведении личной встречи в Будапеште. В ГД допустили, что Путин полетит в Венгрию на одном самолёте с Трампом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Артём Гапоненко
