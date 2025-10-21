Бесхозяйное жильё в новых регионах предлагают перевести в госсобственность

Минстрой ЖКХ подготовил законопроект, который позволит признавать бесхозные жилые объекты на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей собственностью республик, областей или муниципальных образований. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Инициатива предусматривает внесение поправок в законодательство, регулирующее процесс интеграции новых регионов в состав России. Предполагается, что жильё, оставшееся без владельцев, может использоваться в нескольких целях: его смогут передавать жителям, утратившим дома из-за боевых действий, либо выделять в качестве служебного для работников государственных структур, военных, учителей и врачей.

Документ также закрепляет право государства на объекты, которые не подлежат частной собственности. К ним относятся элементы критической инфраструктуры и имущественные комплексы предприятий, обеспечивающих работу экономики и нормальные условия жизни населения.

Ранее сообщалось, что на фоне роста числа мошеннических сделок с недвижимостью в России предложили расширить полномочия нотариусов при регистрации документов. Инициатива предполагает введение обязательной юридической экспертизы и установление единого стандарта проверки «чистоты» объектов перед подтверждением законности сделки.