Армия России ведёт бои за микрорайон Херсона на Карантинном острове

Российские силы ведут активные боевые действия по освобождению херсонского микрорайона «Корабел», расположенного на Карантинном острове. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Остров — зона боевого контроля группировки войск «Днепр», хотя боевики противника продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории. Однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».

Сальдо заявил, что Карантинный остров используется для тактического давления на противника, который создаёт дополнительное напряжение и нарушает боевой дух и подчеркнул важность психологического эффекта таких операций. Он добавил, что решение о роли острова в освобождении Херсона будет принимать военное командование, исходя из ситуации на фронте.

Ранее стало известно об успешном отражении комбинированной атаки беспилотников и безэкипажных катеров подразделением группировки «Днепр» в Херсонской области. Получив сигнал о боевой готовности, российские военнослужащие ожидали возможного нападения. Противник предпринял скоординированную атаку с использованием дрона-корректировщика и безэкипажных катеров, оснащённых системами залпового огня.