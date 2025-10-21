В Челябинске с 1 ноября подорожает стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 ноября в Челябинской агломерации вырастет стоимость поездок в трамваях, автобусах и троллейбусах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Запланирована индексация стоимости проезда по проездным на 10%, а по всем билетным решениям — в среднем на 15,8%. По транспортной карте повышение цены проезда составит плюс шесть рублей, одна поездка будет стоить 40 рублей (было 34 рубля), стоимость месячного проездного составит 1600 рублей (было 1450 рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что при оплате банковской картой разовая поездка обойдётся в 44 рубля вместо 37, наличными — 50 рублей вместо 43. Льготный тариф увеличится с 17 до 20 рублей. Межгород при безналичной оплате подорожает с 43 до 50 рублей, при наличной — с 48 до 55.

С 1 ноября появится суточный проездной за 150 рублей. По данным МУП «Служба организации движения», он окажется выгоднее, если за день совершать более четырёх поездок при оплате картой или наличными.

В миндортрансе объяснили повышение как вынужденную меру ради устойчивости работы общественного транспорта — по их словам, это нужно, чтобы сохранить частоту рейсов, закрыть кадровый дефицит и финансировать обслуживание обновлённого подвижного состава и инфраструктуры.

В рамках транспортной реформы в Челябинске и Копейске уже обновили 952 единицы подвижного состава, отремонтировали свыше 42 километров трамвайных путей, построили новое троллейбусное депо и модернизировали более 430 остановок. Агломерация включает Челябинск, Копейск, а также Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский и Сосновский районы.

