Стилист сочла противоречивыми новые ботинки Киркорова с мысками под 90 градусов

Певец Филипп Киркоров снялся в новом ролике в образе с акцентом на массивные ботинки Comme des Garçons с носом, загнутым под прямым углом, в милитари‑эстетике. Оценку «луку» дала стилист Саша Стиль.

«Мягкая косуха и узкая футболка вступили в диссонанс с брутальностью обуви. Футболка оказалась слишком тесной, невыгодно подчёркивая фигуру. Единственным стержнем, объединяющим столь разнообразные элементы этого модного пазла, стала лишь цветовая палитра. Милитари-эстетика оказывается лишь флёром, который тут же растворяется в более мягких нюансах», — отметила она в разговоре с порталом «Страсти».

Стилист объяснила, что попытка связать все элементы одной гаммой не спасла образ — целостности не получилось. По её словам, ремень с вензелями выбивался из задумки, а общее впечатление скорее указывало на усталость, а не на привычный для артиста дерзкий эпатаж.

В сети новый образ короля поп‑эстрады вызвал тревогу — пользователи недоумевают, как артист с недавней травмой будет ходить в такой обуви.

Comme des Garçons показал эти ботинки в январе 2025 года. В продажу они ещё не поступили, но на зарубежных площадках похожие детские модели доходят по цене до 300 тысяч рублей.

На дне рождения Муз-ТВ Филипп Киркоров трогательно отреагировал на недавнее интервью Аллы Пугачёвой, заявив, что считает её величайшей певицей современности. В беседе с журналистами, среди которых был и корреспондент Life.ru, он подчеркнул, что Пугачёва — близкий ему человек. Он напомнил, что десять лет их отношений не вычеркнешь из жизни, и отметил, что не имеет к ней никаких претензий или вопросов. Завершая, артист назвал их союз счастливым периодом своей биографии и ещё раз поблагодарил бывшую супругу за уроки и поддержку.