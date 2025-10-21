Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 07:43

На каждого российского супергероя в зоне СВО приходится до 100 вражеских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские войска получили преимущество в «малой авиации» — прежде всего в FPV-дронах, заявил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась на Запорожском направлении.

«На каждого выявленного противником российского бойца летит от 40 до 100 дронов. Даже если взять нижнюю планку — это катастрофически много. Сколько шансов выжить штурмовику в таких условиях?» — написал журналист в своем Telegram-канале.

«Обязаны ему жизнью»: Боец СВО Джаконда накрыл собой гранату и спас боевых товарищей
«Обязаны ему жизнью»: Боец СВО Джаконда накрыл собой гранату и спас боевых товарищей

Он отметил, что, несмотря на это, российские подразделения продолжают продвигаться вперед.

Ранее сообщалось, что украинская армия начала применять новые бесшумные оптоволоконные дроны, оснащенные тройным зарядом, представляющие опасность не только для военных, но и для мирных жителей.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Новости СВО. Освободили Ленино, ВС РФ зачищают Красноармейск, генерал Драпатый будет спасать Харьков, Трамп не простил Зеленскому Нобелевку, 21 октября
Новости СВО. Освободили Ленино, ВС РФ зачищают Красноармейск, генерал Драпатый будет спасать Харьков, Трамп не простил Зеленскому Нобелевку, 21 октября
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar