На каждого российского супергероя в зоне СВО приходится до 100 вражеских дронов

Украинские войска получили преимущество в «малой авиации» — прежде всего в FPV-дронах, заявил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась на Запорожском направлении.

«На каждого выявленного противником российского бойца летит от 40 до 100 дронов. Даже если взять нижнюю планку — это катастрофически много. Сколько шансов выжить штурмовику в таких условиях?» — написал журналист в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, несмотря на это, российские подразделения продолжают продвигаться вперед.

Ранее сообщалось, что украинская армия начала применять новые бесшумные оптоволоконные дроны, оснащенные тройным зарядом, представляющие опасность не только для военных, но и для мирных жителей.