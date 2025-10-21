Бывший губернатор Челябинской области проиграл суд Малахову

Савеловский районный суд столицы поставил точку в разбирательстве, инициированном бывшим главой Челябинской области Михаилом Юревичем, который в настоящее время находится в международном розыске. Суд отказал в удовлетворении его требований о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также отклонил требование о взыскании компенсации в размере 120 миллионов рублей с телеведущего Андрея Малахова и компании-создателя его нашумевшего телепроекта. Соответствующее решение было вынесено 20 октября, о чём информирует официальный ресурс судов общей юрисдикции Москвы.

Иск, поданный от имени Юревича в июне 2024 года, был спровоцирован выходом в эфир на канале «Россия 1» 15 апреля предыдущего года эпизода программы Андрея Малахова под заголовком «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика».

Ранее телеведущая Виктория Боня обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Судебное разбирательство было инициировано ещё в августе. Адвокат Бони подтвердил, что его клиентка ожидает от ответчицы официальных публичных извинений. Напомним, конфликт произошёл летом: Аврора Киба резко ответила на заявление телеведущей Виктории Бони, которая утверждала, будто отец Авроры погряз в долгах и скончался.