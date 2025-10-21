Дочь Пугачёвой и Галкина* примерила пиратский образ к Хэллоуину

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина* Лиза уже в предвкушении Хэллоуина. Юморист поделился свежими снимками, на которых 12-летняя девочка предстала в эффектном пиратском образе.

Наследница звездной пары надела черное платье с корсетом и эмблемой черепа, дополнив костюм банданой. Вместо тяжелых сапог — удобные белые кроссовки.

Рядом с дочкой позировал и сам пародист— в темной рубашке и белых шортах.

«Попутных ветров и спокойных морей!» — подписал кадры артист. Публикацию отметила лайком и сама Примадонна.

После отъезда из России Алла Пугачева и Максим Галкин* обосновались в Израиле, а позже перебрались в Европу. Супруги ведут закрытую, но при этом показную жизнь: комик продолжает гастролировать с концертами, преимущественно в странах Балтии и Германии, а Примадонна появляется на публике все реже.

В прессе регулярно обсуждают, что привычный блеск звёздной пары поблек — от прежнего статуса главных фигур российской эстрады остались лишь отголоски. При этом Галкин* активно комментирует происходящее в России, что вызывает раздражение у многих его бывших поклонников.

Пугачёва, по словам знакомых семьи, проводит время с детьми и старается держаться в стороне от публичных конфликтов, однако без внимания к себе пара всё же не остаётся — каждое их появление на публике становится поводом для обсуждений и споров.

