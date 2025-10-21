Пожизненно осуждённый глава националистов Воеводин подал в суд на ФСИН

Главарь националистической банды, пожизненно осуждённый за убийства, Алексей Воеводин через суд пытался взыскать с ФСИН 88 014 рублей за утраченные наручные часы Tevise. Суд в ЯНАО отказал в иске, указав, что колония не несла обязанность хранить и пересылать часы. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Суд установил, что часы при пересылке из колонии в ЯНАО в СИЗО Москвы были уничтожены оператором почтовой связи как невостребованные, а УФСИН региона не принимало их на хранение и не обязано было пересылать по новому адресу. Осуждённому направлялись ответы на запросы о судьбе посылки. В результате суд оставил иск без удовлетворения и взыскал с Воеводина 300 рублей государственной пошлины, решение вступило в силу.

