Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 08:09

«АвтоВАЗ» планирует вернуться к досанкционному уровню экспорта к 2027 году

Обложка © ТАСС / Павел Ворожцов

Обложка © ТАСС / Павел Ворожцов

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует восстановить досанкционные объёмы экспорта к 2027 году, выйдя на уровень свыше 30 тысяч автомобилей в год. Об этом в ходе экспортного форума «Сделано в России — 2025» заявил президент компании Максим Соколов.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что в текущем году компания сохранит экспортные поставки на уровне выше 20 тысяч единиц, несмотря на негативное влияние курсовой разницы. Соколов подчеркнул, что предприятие продолжает наращивать объёмы даже в условиях беспрецедентного санкционного давления, а после достижения докризисных показателей намерено существенно их превысить.

«В этом году, несмотря на отрицательное влияние сильного курса рубля, продажи на внешние рынки всё равно будут выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов… Планируем продолжить наращивание объёма и к 2027 году выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц в год — то есть вернуться к досанкционному уровню, ну а впоследствии и существенно превзойти», — сообщил Соколов.

По его словам, в 2024 году концерн показал четырёхкратный рост экспорта по сравнению с 2023 годом, отгрузив за рубеж более 20 тысяч машин и машинокомплектов.

Новая Lada Salut может повиться на российском рынке
Новая Lada Salut может повиться на российском рынке

Как ранее сообщал Life.ru, «АвтоВАЗ» начал процедуру государственных сертификационных испытаний для своего нового кроссовера Lada Azimut. Этот этап необходим для получения «Одобрения типа транспортного средства», что откроет путь к началу продаж автомобилей в России. В ближайшие полтора месяца планируется выпуск первой партии из 16 экземпляров.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar