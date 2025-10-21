«АвтоВАЗ» планирует вернуться к досанкционному уровню экспорта к 2027 году

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует восстановить досанкционные объёмы экспорта к 2027 году, выйдя на уровень свыше 30 тысяч автомобилей в год. Об этом в ходе экспортного форума «Сделано в России — 2025» заявил президент компании Максим Соколов.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что в текущем году компания сохранит экспортные поставки на уровне выше 20 тысяч единиц, несмотря на негативное влияние курсовой разницы. Соколов подчеркнул, что предприятие продолжает наращивать объёмы даже в условиях беспрецедентного санкционного давления, а после достижения докризисных показателей намерено существенно их превысить.

«В этом году, несмотря на отрицательное влияние сильного курса рубля, продажи на внешние рынки всё равно будут выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов… Планируем продолжить наращивание объёма и к 2027 году выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц в год — то есть вернуться к досанкционному уровню, ну а впоследствии и существенно превзойти», — сообщил Соколов.

По его словам, в 2024 году концерн показал четырёхкратный рост экспорта по сравнению с 2023 годом, отгрузив за рубеж более 20 тысяч машин и машинокомплектов.

Как ранее сообщал Life.ru, «АвтоВАЗ» начал процедуру государственных сертификационных испытаний для своего нового кроссовера Lada Azimut. Этот этап необходим для получения «Одобрения типа транспортного средства», что откроет путь к началу продаж автомобилей в России. В ближайшие полтора месяца планируется выпуск первой партии из 16 экземпляров.