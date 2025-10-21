Политолог Гленн Дизен: США хотят, чтобы российские активы «украли» европейцы

Американский политолог Гленн Дизен заявил, что для США выгоднее не участвовать в конфискации российских активов. По его словам, если Вашингтон пойдёт на этот шаг, то «вне НАТО их будут считать финансовым изгоем».

«Если США согласятся украсть российские активы, остальной мир воспримет это как конец доверия к американской финансовой системе», — отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии.

По его словам, в Белом доме, вероятно, рассчитывают, что «грязную работу» возьмут на себя европейские партнёры.

«Для США предпочтительнее, чтобы деньги украли европейцы. Их репутация и так падает от одной мысли о легализации кражи», — добавил Дизен.

Вопрос о конфискации российских активов обсуждается в США и Европе с весны 2022 года. Речь идёт примерно о 300 миллиардах евро, замороженных на счетах западных банков после начала спецоперации.

Часть политиков на Западе предлагает направить эти средства на восстановление Украины, однако юристы и экономисты предупреждают, что такой шаг станет нарушением международного права и создаст опасный прецедент.

Вашингтон пока действует осторожно, опасаясь подрыва доверия к доллару и финансовой системе США. В Европе позиции разошлись: одни страны, включая Великобританию и страны Балтии, настаивают на конфискации, другие — например, Германия и Франция — предупреждают, что подобная мера может ударить по самим западным экономикам.