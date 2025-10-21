Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 08:30

Трамп заявил, что большинство погибших при ударах по Украине — военные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство погибших при ударах по Украине — это военные. Глава Белого дома рассказал журналистам, что обсуждал атаки ВС РФ в разговоре с Владимиром Путиным 16 октября.

«Как вы знаете, большинство людей, которые гибнут, это солдаты. Солдаты гибнут и с российской, и с украинской стороны... Но большое число человеческих жизней — это жизни солдат на поле боя», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

Президент США назвал конфликт на Украине наихудшим военным столкновением со времён Второй мировой войны.

Также Дональд Трамп заявил журналистам, что не верит возможность победы Украины в военном конфликте с Россией.

Александра Вишнякова
