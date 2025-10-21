Трамп заявил, что большинство погибших при ударах по Украине — военные

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство погибших при ударах по Украине — это военные. Глава Белого дома рассказал журналистам, что обсуждал атаки ВС РФ в разговоре с Владимиром Путиным 16 октября.

«Как вы знаете, большинство людей, которые гибнут, это солдаты. Солдаты гибнут и с российской, и с украинской стороны... Но большое число человеческих жизней — это жизни солдат на поле боя», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

Президент США назвал конфликт на Украине наихудшим военным столкновением со времён Второй мировой войны.