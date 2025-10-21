Российские передовые подразделения осуществили успешный прорыв и вошли в населённый пункт Малая Токмачка. Это село имеет стратегическое значение, поскольку находится непосредственно на подступах к Орехову.

Согласно аналитике проекта Deep State, наступательные действия разворачивались по широкому фронту, протянувшемуся от Нестерянки до самой Малой Токмачки. Российские подразделения, задействовав бронетехнику и мотоциклетные группы для быстрой переброски личного состава, смогли ввести пехоту в село и закрепиться на занятых рубежах. Несмотря на попытки украинской стороны заявить об отражении атаки, они сами квалифицировали произошедшее как «тревожный сигнал» для высшего командования.

По информации, поступающей с российской стороны, контроль над основной частью Малой Токмачки уже установлен, хотя локальные очаги сопротивления и перестрелки всё ещё фиксируются. Противник предпринимает попытки контратаковать и удержать оставшиеся позиции, активно задействуя барражирующие боеприпасы и реактивные системы залпового огня HIMARS. Российские военные корреспонденты отмечают, что успех операции был обусловлен формированием мощного ударного кулака, который был надёжно прикрыт средствами радиоэлектронной борьбы, что существенно снизило эффективность украинских разведывательных и ударных дронов.

Также подразделения российских войск осуществили успешное продвижение в Константиновку — населённый пункт, имеющий стратегическое значение для обороны ВСУ. В ключевом для обороны ВСУ городе были замечены российские диверсионные группы.