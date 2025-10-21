После встречи с Зеленским Трамп взял курс на диалог с Россией, заявил политолог

Итоги встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского свелись к отказу в предоставлении ракет «Томагавк», давлению на Киев и сигналам о безопасности для Москвы. Об этом рассказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов.

«Зеленский до последнего верил в то, что ему удастся убедить Трампа дать ракеты «Томагавк» Киеву. Мне представляется, что у него было такое убеждение, однако результаты оказались неудовлетворительными», — сказал он «Радио 1».

Ежов подчеркнул, что высказывания Трампа надо видеть в общем информационном контексте — в России, Европе и на Украине его подают по‑разному. При этом главным итогом встречи он назвал не разочарование украинской делегации, а разворот курса Белого дома в сторону диалога с Москвой.

Он добавил, что разговор американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным стал ключевым триггером, который, по его словам, закрепил смену подхода Трампа и открыл путь к планируемой встрече в Будапеште.

Напомним, Politico со ссылкой на знакомые с переговорами источники отмечало, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным у Дональда Трампа поменялся взгляд на украинский конфликт. Если ещё накануне созвона, по данным издания, он размышлял о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk, то после беседы с российским лидером резко сдвинул акцент — заговорил о территориальных уступках со стороны Украины. Источник из окружения переговоров резюмировал: один звонок Путина будто бы снова развернул позицию американского президента по Украине.