В консульстве раскрыли причину смерти российской туристки в Турции

В Аланье, Турция, скончалась гражданка России. Генеральное консульство РФ в Анталье сообщило РБК, что смерть наступила по естественным причинам.

«Настоящим подтверждаем, что гражданка России скончалась в Аланье по естественным причинам. Родственникам россиянки было оказано содействие в оформлении необходимых документов», — говорится в сообщении.

Согласно информации консульства, тело россиянки 18 октября 2025 года было возвращено в Россию. Российские дипломаты обеспечили оформление всех необходимых документов для репатриации.

Ранее сообщалось, что в турецкой Аланье была обнаружена мёртвой российская туристка. 69-летняя женщина по имени Ольга, остановившаяся в отеле в районе Каргыджак, была найдена на полу своего номера. Сотрудники гостиницы, заметив, что женщина не покидает комнату, вошли внутрь и обнаружили её без признаков жизни. Медики и полиция подтвердили смерть туристки на месте.