Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 08:54

В консульстве раскрыли причину смерти российской туристки в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

В Аланье, Турция, скончалась гражданка России. Генеральное консульство РФ в Анталье сообщило РБК, что смерть наступила по естественным причинам.

«Настоящим подтверждаем, что гражданка России скончалась в Аланье по естественным причинам. Родственникам россиянки было оказано содействие в оформлении необходимых документов», — говорится в сообщении.

Согласно информации консульства, тело россиянки 18 октября 2025 года было возвращено в Россию. Российские дипломаты обеспечили оформление всех необходимых документов для репатриации.

Лёгкие россиянки наполнились плесенью во время отдыха в Турции
Лёгкие россиянки наполнились плесенью во время отдыха в Турции

Ранее сообщалось, что в турецкой Аланье была обнаружена мёртвой российская туристка. 69-летняя женщина по имени Ольга, остановившаяся в отеле в районе Каргыджак, была найдена на полу своего номера. Сотрудники гостиницы, заметив, что женщина не покидает комнату, вошли внутрь и обнаружили её без признаков жизни. Медики и полиция подтвердили смерть туристки на месте.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Турция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar