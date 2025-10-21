Европейский союз, потеряв основы равноправия и элитарности, движется к собственному обнулению — и вступление Украины станет точкой невозврата. По курсу Брюсселя резко прошёлся политолог Владимир Шаповалов.

«[ЕС] просто не сможет существовать дальше, и возможны самые разные варианты, вплоть до ликвидации Евросоюза, если эта история с Украиной дойдёт до конца и будет реализована», — пояснил эксперт в разговоре с KP.ru.

Шаповалов подчеркнул: одна Украина не уничтожила бы ЕС, но нынешние лидеры заложили «мину замедленного действия» под фундамент союза. Первой трещиной он назвал отказ от принципа равноправия, когда мнение отдельных членов — вроде Венгрии — публично маргинализируется, что подрывает моральный каркас объединения.

Вторым ударом, по словам политолога, стало размывание элитарности: раньше в ЕС брали страны, соответствующие высоким стандартам и уровню благосостояния, теперь продвигается идея принять беднейшую и коррумпированную Украину, а также Молдавию. Это, как он считает, дезавуирует концепцию «клуба для избранных» и загоняет союз в тупик.

Шаповалов утверждает, что Брюссель пытается показать жизнеспособность и стратегическое видение через интеграцию Киева «в любом качестве», но на деле речь идёт о «полной утрате Евросоюза как такового». Первые лица ЕС стремятся доказать самостоятельность от Вашингтона и потому цепляются за Владимира Зеленского, поддерживая его режим, подытожил политолог в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в западных СМИ сообщили, что в ЕС обсуждают вариант принимать новых участников без полноценного права голоса, чтобы обходить вето отдельных стран — в первую очередь это связывают с курсом на вступление Украины в объединение вопреки позиции Венгрии. Депутат Бундестага Антон Хофрайтер пояснил логику: будущие члены временно откажутся от права вето до реформ институтов, где по большинству вопросов заработает голосование квалифицированным большинством, чтобы никто в одиночку не стопорил расширение.