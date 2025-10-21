В Крыму мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за песни на украинском языке

В Крыму 57-летнего мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за прослушивание украинских песен возле сельского магазина. По версии следствия, его действия подпадали под статью о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Дело рассматривал Первомайский районный суд. Мужчина, находясь возле магазина «Кормилец» в селе Октябрьское, слушал украинские песни. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ и назначил минимальное наказание — штраф 30 тысяч рублей. Сам же мужчина принёс свои извинения.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал видео короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на отборочном турнире к Олимпиаде-2026. На кадры проката была наложена украинская песня «Плакала» группы KAZKA, хотя фигурист исполнял программу под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы».