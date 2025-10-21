Захарова назвала инфобалаганом ситуацию со «встречей» Лаврова и Рубио
Обложка © ТАСС / ЕРА / FAZRY ISMAIL
Ситуация со слухами о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио стала инфобалаганом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат призвала СМИ в нём не участвовать.
«Эту ситуацию можно описать только одной фразой: «Утечка CNN опровергла слух Reuters». Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане», — сказала Захарова журналистам.
Ранее американские СМИ сообщили, что ожидавшаяся на этой неделе встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио отложена. Однако в МИД РФ заявили, что договорённостей о очных переговорах глав дипведомств РФ и США не было. При этом накануне Лавров пообщался с Рубио по телефону.
