Саркози прибыл в тюрьму под Парижем, где он будет отбывать пятилетний срок

Бывший президент Франции Николя Саркози доставлен в тюрьму Санте под Парижем для отбывания пятилетнего срока заключения. Автомобиль с экс-президентом в сопровождении адвокатов проследовал на территорию учреждения.

Саркози разместили в одиночной камере площадью 11 квадратных метров без открывающегося окна, где ему разрешено пользоваться только небольшим телевизором при полном запрете на мобильные устройства. У ворот тюрьмы сотни сторонников устроили стихийный митинг, скандируя «Справедливость!» и «Саркози — наш президент!», а также исполняя «Марсельезу».

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен, как ожидается, лично посетит учреждение для контроля условий содержания экс-президента. Тюрьма Санте, основанная в 1867 году, известна строгим режимом содержания. В годы Второй мировой войны здесь отбывали заключение участники Сопротивления и коммунисты.

Напомним, парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением финансирования избирательной кампании 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Политик был приговорён к пяти годам лишения свободы с одновременным наложением штрафа в размере 100 тысяч евро. Судебное разбирательство выявило, что Саркози незаконно использовал 50 миллионов евро, предоставленных ливийским лидером Каддафи, для финансирования своей избирательной кампании, что привело к его победе на выборах. Несмотря на обвинительный приговор, бывший президент Франции планирует обжаловать решение суда, продолжая отрицать свою вину.