Макрон провёл тайные переговоры с Саркози перед тюрьмой
Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл закрытую встречу с экс-президентом Николя Саркози накануне его заключения под стражу по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на информированные источники.
Более чем часовая беседа состоялась в Елисейском дворце без какой-либо официальной огласки. По информации издания, французский лидер воздержался от комментариев относительно судебного приговора, но выразил сомнения в целесообразности немедленного тюремного заключения для экс-президента.
Макрон также отметил разницу в правовом статусе действующих и бывших президентов, подчеркнув, что после окончания мандата главы государства лишаются иммунитета.
Напомним, парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением финансирования избирательной кампании 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Политик был приговорён к пяти годам лишения свободы с одновременным наложением штрафа в размере 100 тысяч евро. В ходе судебного процесса было установлено, что Саркози использовал 50 миллионов евро, предоставленные Каддафи, для организации своей предвыборной кампании, что в конечном итоге способствовало его победе на выборах. Несмотря на вынесенный обвинительный приговор, экс-президент Франции намерен обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях, продолжая настаивать на своей невиновности.
