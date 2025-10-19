Саркози отправят в одиночную камеру для «уязвимых заключённых» в Париже
Обложка © ТАСС / ЕРА
Бывший президент Франции Николя Саркози, осуждённый на пять лет, будет отбывать срок в специальной одиночной камере в тюрьме Ла Санте в Париже. Политика отправят туда уже 21 октября. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Для Саркози подготовили так называемую одиночную VIP-камеру. Он будет находиться в спецкрыле для «уязвимых заключённых». В суде решение объяснили статусом и возрастом политика, которому уже исполнилось 70 лет. Предполагается, что камера будет иметь необходимый минимум для комфортного проживания.
«Саркози будет содержаться в одиночной камере тюрьмы Санте», — коротко ответил телеканалу собеседник, владеющий информацией.
Напомним, расследование в отношении Саркози началось в 2012 году. По мнению следствия, политик взял у властей Ливии 50 миллионов евро на нужды своей президентской кампании 2007 года. Показания дал некий франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин. По его словам, он лично привозил деньги в чемодане и передавал их Саркози. В 2018 году политика официально обвинили в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских денег. При этом Такиеддин позже отказался от своих показаний, но на ход дело это не повлияло. Саркози с самого начала заявлял, что не признаёт обвинений в коррупции и «не прекратит сражаться, пока не добьётся истины». По словам экс-президента, он уже 12 лет доказывает, что история о ливийских миллионах – ложь, а доказательства сфабрикованы. По решению французского суда, Саркози получил пять лет тюрьмы. Он начнёт отбывать срок с 21 октября.
