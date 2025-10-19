Саркози отправят в одиночную камеру для «уязвимых заключённых» в Париже

Напомним, расследование в отношении Саркози началось в 2012 году. По мнению следствия, политик взял у властей Ливии 50 миллионов евро на нужды своей президентской кампании 2007 года. Показания дал некий франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин. По его словам, он лично привозил деньги в чемодане и передавал их Саркози. В 2018 году политика официально обвинили в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских денег. При этом Такиеддин позже отказался от своих показаний, но на ход дело это не повлияло. Саркози с самого начала заявлял, что не признаёт обвинений в коррупции и «не прекратит сражаться, пока не добьётся истины». По словам экс-президента, он уже 12 лет доказывает, что история о ливийских миллионах – ложь, а доказательства сфабрикованы. По решению французского суда, Саркози получил пять лет тюрьмы. Он начнёт отбывать срок с 21 октября.