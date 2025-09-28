«Унижают Францию»: Осуждённый экс-президент Саркози пожаловался на приговор

Экс-президент Франции Николя Саркози прокомментировал решение суда по делу о финансировании кампании 2007 года, выразив удивление немедленным приведением приговора в исполнение. Он подчеркнул, что к давлению судебной системы был привычен, но подобный шаг превзошёл все его ожидания. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

По его словам, защита оказалась в сложной ситуации: обычно подобное применяется исключительно при наличии специальных и тщательно обоснованных обстоятельств, чего, по его мнению, в данном случае не произошло. Саркози выразил недоумение, что суд сослался на «риск нарушения общественного порядка» как оправдание.

Бывший лидер также утверждает, что его налоговые отчёты за последние двадцать лет не содержат нарушений, а обвинения в попытке скрыться или уклониться от правосудия не имеют подтверждения. Он также заверил, что не намерен участвовать в будущих президентских выборах.

«Ничто не оправдывает предварительное заключение. Это просто желание унизить. Если мне придётся спать в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но я никогда не признаю то, чего не совершал. Несправедливость, непоследовательность, предвзятость до такой степени карикатурны, что в прессе по всему миру появляются статьи, в которых заявляется, что Франция стала страной, в которой граждане могут бояться правосудия своей страны. Унижают не меня, а Францию такими действиями, которые противоречат принципам правового государства», — заявил Саркози.