Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 18:41

RTL: Экс-президента Франции Саркози отправят в VIP-блок в тюрьме Санте

Николя Саркози. Обложка © ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ

Николя Саркози. Обложка © ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ

Экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать срок заключения в парижской тюрьме Санте. Соответствующая информация была распространена радиостанцией RTL со ссылкой на тюремный источник.

«Бывший президент вызван к прокурору Национальной финансовой прокуратуры (PNF) 13 октября. Прокурор сообщит ему дату его первого дня заключения. Затем у него будет время вернуться домой, прежде чем явиться в тюрьму Санте. В этой тюрьме, расположенной в центре Парижа, для бывшего главы государства уже подготовлена камера», передаёт радио.

Издание уточняет, что камера для Саркози находится в специализированном блоке для уязвимых лиц, который в прессе часто называют «VIP-блоком», поскольку там содержатся известные личности для обеспечения их безопасности.

«У французов в крови стремление к расправе»: В Госдуме после приговора Саркози предупредили Макрона
«У французов в крови стремление к расправе»: В Госдуме после приговора Саркози предупредили Макрона

Напомним, сегодня французский суд приговорил Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по обвинению в сговоре с экс-главой Ливии Мауммаром Каддафи в 2007 году. Также политика обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Также, согласно постановлению суда бывший французский лидер должен носить электронный браслет, что является прецедентом в судебной практике республики.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Николя Саркози
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar