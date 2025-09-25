RTL: Экс-президента Франции Саркози отправят в VIP-блок в тюрьме Санте
Николя Саркози. Обложка © ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ
Экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать срок заключения в парижской тюрьме Санте. Соответствующая информация была распространена радиостанцией RTL со ссылкой на тюремный источник.
«Бывший президент вызван к прокурору Национальной финансовой прокуратуры (PNF) 13 октября. Прокурор сообщит ему дату его первого дня заключения. Затем у него будет время вернуться домой, прежде чем явиться в тюрьму Санте. В этой тюрьме, расположенной в центре Парижа, для бывшего главы государства уже подготовлена камера», — передаёт радио.
Издание уточняет, что камера для Саркози находится в специализированном блоке для уязвимых лиц, который в прессе часто называют «VIP-блоком», поскольку там содержатся известные личности для обеспечения их безопасности.
Напомним, сегодня французский суд приговорил Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по обвинению в сговоре с экс-главой Ливии Мауммаром Каддафи в 2007 году. Также политика обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Также, согласно постановлению суда бывший французский лидер должен носить электронный браслет, что является прецедентом в судебной практике республики.
