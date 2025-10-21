Суд не стал рассматривать иски ветерана боевых действий к Пугачёвой

Одинцовский районный суд Московской области принял решение об отказе в принятии к рассмотрению исков, поданных главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородиным и ветераном афганских событий Александром Трещёвым в отношении певицы Аллы Пугачевой. Эта информация была подтверждена судебными данными, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Согласно официальным материалам, в первом случае заявление было возвращено заявителю ввиду неисполнения предписаний судьи. Во втором иске основанием для возврата стало определение неподсудности данного спора указанному суду.

Напомним, ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв выступил с инициативой лишить пенсий и иных выплат знаменитостей, которые уехали из страны и занимаются за рубежом антироссийской пропагандой. В частности, речь идёт о певице Алле Пугачёвой. Он предпринял уже четвёртую попытку подать иск к певице, на этот раз на полтора миллиарда рублей. Ветеран убеждён, что в своём недавнем интервью Примадонна оскорбляла Армию России и правоохранительные органы.