Чернигов остался без света и воды после массированной атаки дронов

Город Чернигов и прилегающие районы остались без электроснабжения и водоснабжения после масштабной ночной атаки беспилотников и ракет по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус.

Как сообщил Чаус, область подверглась массированной атаке, в ходе которой было зафиксировано 51 воздушная цель, включая две баллистические ракеты. В результате попаданий дронов повреждены объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Критическая инфраструктура переведена на работу от генераторов, частично развёрнуты пункты несокрушимости, которые будут расширяться в случае затяжного восстановления электроснабжения.

«Сегодня, 21 октября, с 5:30 работники водоканала начали запуск объектов предприятия из альтернативных источников питания. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов», — также заявили в местной коммунальной службе.

По данным водоканала, для жителей организован подвоз воды в отдельные районы, а также работают водопроводные колонки.

Ранее сообщалось, что российские Вооружённые силы нанесли удары по важным объектам военной инфраструктуры Украины. В числе пораженных целей оказались предприятия оборонной промышленности, учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Главного управления разведки Украины и радиолокационная станция противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.