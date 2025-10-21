В Госдуме приняли изменения в закон о федеральном бюджете на 2025 год

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили поправки к закону о федеральном бюджете на 2025–2027 годы. Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году снижены почти на два триллиона рублей.

«Доходы бюджета в 2025 году предлагается утвердить в сумме 36,562 трлн рублей — на 1,94 трлн меньше, чем планировалось ранее», — говорится в законе.

Расходы федерального бюджета сохраняются на прежнем уровне — 42,3 трлн рублей, а дефицит увеличивается до 5,736 трлн. ВВП, согласно обновлённому прогнозу, составит 217,29 трлн рублей, а инфляция ожидается на уровне 6,8%.

Отмечается, что нефтегазовые доходы вырастут до 8,7 трлн рублей, тогда как ненефтегазовые снизятся до 27,91 трлн. В пояснительных материалах уточняется, что падение связано с более медленным поступлением налогов и платежей — в частности, НДС, налога на прибыль, НДФЛ, таможенных пошлин, акцизов и утилизационного сбора.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Документ, подготовленный правительством, предполагает рост ВВП до 235 трлн рублей и удержание инфляции на уровне не выше 4% в год. Проект получил поддержку всех профильных комитетов.