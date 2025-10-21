ВЦИОМ: 69% россиян готовы экономить ради защиты страны

Эти данные свидетельствуют о значительной консолидации российского общества вокруг тем национальной безопасности. Почти три четверти респондентов (70%) ощущают личную ответственность за судьбу Родины, а 69% готовы идти на экономические ограничения и ущемление личных потребностей ради защиты государственных интересов. Исследование также отмечает, что понимание патриотизма трансформируется: на смену эмоциональному отношению приходят практические действия и готовность к лишениям.