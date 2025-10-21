Прохор Шаляпин появился на светском мероприятии в джинсах за миллион рублей

Певец Прохор Шаляпин был замечен на светском мероприятии в эксклюзивных джинсах бренда Chrome Hearts стоимостью около 1 миллиона рублей. Ранее аналогичную модель носил коллега Шаляпина — популярный исполнитель Стас Михайлов.

«Мне их подарили», — пояснил артист в беседе с изданием «Страсти», отказавшись назвать имя дарителя.

Ранее сообщалось, что Лепс преподнёс своей 19-летней возлюбленной Авроре Кибе экстравагантный подарок в виде гигантского цветочного лабиринта из 15 тысяч роз. Стоимость такого шикарного подарка, по предварительным оценкам, могла достигать 8 млн рублей.