В Кремле отреагировали на желание ЕС участвовать в саммите России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел преждевременным делать какие-либо заявления относительно возможного участия представителей стран Европейского союза в российско-американском саммите, который планируется провести в Будапеште.

Комментируя публикацию издания Politico о желании некоторых стран ЕС присоединиться к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Песков пояснил журналистам, что подобные детали на данный момент еще не обсуждались. Он подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы по этому поводу.

Кроме того, Песков призвал воздержаться от построения умозрительных предположений до того, как будет проведена необходимая подготовительная работа по организации самой встречи. По его мнению, сейчас любые гипотетические рассуждения нецелесообразны, поскольку предстоит значительный объем организационных мероприятий.

Напомним, ряд лидеров государств Европейского союза намерены добиваться участия в планируемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Позиция ЕС также заключается в том, чтобы Зеленский был представлен на всех возможных переговорах по урегулированию.