21 октября, 10:54

В банке горошка известной фирмы нашли законсервированную ящерицу

Жительница Калужской области обнаружила в консервированном зелёном горошке «Нежный» от «Бондюэль Кубань» не совсем обычный ингредиент. Открыв банку, она наткнулась на «неизвестное существо, похожее на ящерицу». Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

После находки женщина обратилась в Роспотребнадзор, что привело к проверке на заводе в Тимашевске. Как выяснилось, это не первый случай, когда на заводе нарушают стандарты качества и безопасности продуктов. В результате Роспотребнадзор вынес производителю предостережение, призвав усилить контроль на всех этапах производства и упаковки.

Ранее Life.ru сообщал, что сырки «РостАгроКомплекса» содержат 10-кратный избыток дрожжей. Такое нарушение, по мнению экспертов, свидетельствует о сбоях в технологии производства, которые способны привести к развитию патогенных микроорганизмов и отравлению.

Полина Никифорова
