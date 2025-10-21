Легендарный режиссёр Никита Михалков отмечает 80-летие

Сегодня, 21 октября, выдающемуся российскому режиссёру, актеру и сценаристу Никите Михалкову исполняется 80 лет. Юбилей одного из самых влиятельных деятелей отечественной культуры отмечается на государственном уровне: президент Владимир Путин лично поздравил мастера, подчеркнув их давнюю дружбу и назвав Михалкова «патриотом Родины в глубоком, философском смысле».

Никита Сергеевич Михалков родился в 1945 году в Москве в семье известных писателей Сергея Михалкова и Наталии Кончаловской. С юности увлекшись кино, он окончил ВГИК в 1971 году по мастерской Михаила Ромма. Дебют в режиссуре состоялся в 1974 году с фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих», который мгновенно принес славу. За плечами Михалкова — более 20 полнометражных картин, среди которых мировые хиты «Очи чёрные» (1987), «Урга» (1991) и оскароносный «Утомлённые солнцем» (1994), завоевавший премию Американской академии за лучший фильм на иностранном языке. Его работы отмечены «Золотым львом» Венецианского фестиваля, «Золотой пальмовой ветвью» Канн и множеством других наград.

Несмотря на солидный возраст, Михалков остается в авангарде кинематографа: он возглавляет Союз кинематографистов России с 1997 года, руководит Московским международным кинофестивалем (ММКФ) и театром «Мастерская 12», а также основал Академию кинематографического и театрального искусства. В 2025 году он получил медаль Государственной думы за вклад в развитие культуры, а его спектакль «12» продолжает гастролировать по стране — недавно труппа выступила в Омске.

В честь 80-летия сегодня в Москве и регионах пройдут специальные показы фильмов юбиляра, а телеканалы подготовили ретроспективы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его и Никиту Михалкова связывает дружба, в которой есть своя особенная химия. Такие слова прозвучали в документальном фильме ко дню рождения оскароносного режиссёра.