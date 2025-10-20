Путин назвал Никиту Михалкова классиком современного искусства

Никита Михалков и его фильмы — это классика современного искусства. Такую оценку творчеству режиссёра дал президент России Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия».

«Он сам большой артист и большой классик современного искусства», – сказал российский президент.

Глава государства добавил, что постановщик отлично сочетает в себе огромную созидательную силу и крепкую гражданскую позицию.

Никита Михалков — советский и российский актёр и режиссёр, общественный деятель и обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Сам он считает, что теперь статуэтки раздают за точные попадания в политические запросы, однако в те времена всё было иначе, когда постановщик вместе со своей дочерью принимал эту награду на сцене из рук неподражаемого Дэниела Дэй-Льюиса. 21 октября Михалкову исполнится 80 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его и Никиту Михалкова связывает дружба, в которой есть своя особенная химия. Такие слова прозвучали в документальном фильме ко дню рождения оскароносного режиссёра.