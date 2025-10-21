Зеленский предложил переговоры, чтобы воткнуть России нож в спину, считает эксперт

Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заговорил о переговорах — эксперты считают, что это сигнал к возможной заморозке конфликта на условиях текущей линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Нам хотят воткнуть нож в спину», — сказал Дандыкин в разговоре с сайтом MK.ru.

По его словам, устойчивый мир невозможен до тех пор, пока Россия не вернёт под контроль регионы, которые она считает своими. Собеседник издания объясняет смену тона Киева совокупностью факторов.

В первую очередь Дандыкин отмечает резкое изменение обстановки на фронте — не частные успехи, а поступательное продвижение российских сил на нескольких направлениях. Он перечислил районы под Красноармейском (Покровском), на северных участках в Харьковской и Сумской областях, а также на юге — в Днепропетровской и Запорожской областях, где на севере формируются плацдармы для дальнейшего наступления.

Второй фактор — истощение ресурсов ВСУ. Эксперт напомнил, что западная помощь приходит поздно и в объёмах, которые не покрывают потери, а новые системы не успевают органично встраиваться в оборону, лишь снижая их эффективность.

При этом внутри Украины растёт напряжение: часть политиков и бизнес-элит склоняется к выводу о невозможности военного решения, тогда как радикальные группы давят на руководство. В этих условиях, полагает Дандыкин, предложение о переговорах по линии соприкосновения — попытка Киева оформить текущий статус-кво, выиграть паузу для перегруппировки и накопления резервов.

«Нынешняя ситуация принципиально иная. Российская армия демонстрирует уверенное превосходство на поле боя, а моральный дух наших военнослужащих остаётся высоким. Для нас остановка боевых действий нецелесообразна», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о дальнейшем ходе боевых действий, Дандыкин сказал, что наступление ВС РФ уже идёт и именно сильная сторона навязывает условия. Он напоминает, что Киев ранее заявлял о намерении нанести военное поражение России, а потому есть веские сомнения в искренности переговорной готовности киевского режима.

Напомним, в интервью американскому каналу NBC Владимир Зеленский заявил о готовности начать мирные переговоры, предлагая брать за отправную точку текущую линию фронта. Он подчеркнул, что завершать противостояние следует «с места, где стоят военнослужащие», то есть от линии соприкосновения. По его словам, Киев открыт к различным форматам переговоров, что указывает на готовность украинской стороны к гибким вариантам урегулирования.